Medjugorje, messaggio per oggi: "Vi invito a lavorare alla conversione" (Di sabato 9 ottobre 2021) La Madonna nel suo messaggio del del 25 marzo 2008, per il tramite della veggente Mirjana, ci invita a riflettere seriamente a che punto siamo del nostro cammino di fede. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla sua scuola della preghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da L'articolo proviene da La Luce di Maria.

