Hollywood, sciopero delle maestranze contro lo sfruttamento (Di sabato 9 ottobre 2021) La scorsa settimana lo IATSE (International alliance of theatrical stage employees), che sta negoziando un nuovo contratto con i produttori confederati, ha autorizzato lo sciopero di categoria. Il sindacato rappresenta la manovalanza del cinema: 60’000 attrezzisti, elettricisti, assistenti, scenografi, costumisti montatori operatori – tutti i lavoratori delle troupe “below the line”, che nei titoli di coda di film e serie figurano sotto registi sceneggiatori e cast. L’ultima grande agitazione a Hollywood risale allo sciopero degli sceneggiatori che nel 2007-8 risultò … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 ottobre 2021) La scorsa settimana lo IATSE (International alliance of theatrical stage employees), che sta negoziando un nuovo contratto con i produttori confederati, ha autorizzato lodi categoria. Il sindacato rappresenta la manovalanza del cinema: 60’000 attrezzisti, elettricisti, assistenti, scenografi, costumisti montatori operatori – tutti i lavoratoritroupe “below the line”, che nei titoli di coda di film e serie figurano sotto registi sceneggiatori e cast. L’ultima grande agitazione arisale allodegli sceneggiatori che nel 2007-8 risultò … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

