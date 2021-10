Grande Fratello Vip 6, Clarissa Selassiè: “mia sorella Lulù a 15 anni è stata molestata e violentata” (Di sabato 9 ottobre 2021) Clarissa Selassiè nella casa de Grande Fratello Vip 6 ha fatto alcune rivelazioni scioccanti sulla sorella minore Lulù. Nuove rivelazioni su Lulù Selassiè nella casa del Grande Fratello Vip 6: la ragazza è stata violentata e molestata quando aveva 15 anni. Il dramma è stato condiviso dalla sorella Clarissa con alcune coinquiline. Lulù Selassiè nella casa del Grande Fratello Vip 6 sta vivendo una storia abbastanza tormentata con Manuel Bortuzzo. La ragazza sembra presa dalla relazione con il nuotatore, lui, poche ore fa, ha tenuto a ribadire che non ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 ottobre 2021)nella casa deVip 6 ha fatto alcune rivelazioni scioccanti sullaminore. Nuove rivelazioni sunella casa delVip 6: la ragazza èe molequando aveva 15. Il dramma è stato condiviso dallacon alcune coinquiline.nella casa delVip 6 sta vivendo una storia abbastanza tormentata con Manuel Bortuzzo. La ragazza sembra presa dalla relazione con il nuotatore, lui, poche ore fa, ha tenuto a ribadire che non ...

