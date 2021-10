**Covid: Conte, ‘più volte invitato forze politiche a no ambiguità su campagna vaccini’** (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Più volte nelle settimane scorse ho invitato tutte le forze politiche a non lasciare spazio a incertezze e ambiguità in tema di campagna vaccinale, prefigurando il rischio che queste posizioni potessero alimentare pulsioni antiscientifiche sino ad arrivare a reazioni aggressive”. Così Giuseppe Conte su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Piùnelle settimane scorse hotutte lea non lasciare spazio a incertezze ein tema divaccinale, prefigurando il rischio che queste posizioni potessero alimentare pulsioni antiscientifiche sino ad arrivare a reazioni aggressive”. Così Giuseppesu Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

