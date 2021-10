Classi pollaio, l’allarme della Flc Cgil: sono 254 mila gli studenti che fanno lezione in aule sovraffollate. Bianchi punta sul Pnrr per risolvere il problema (Di sabato 9 ottobre 2021) Altro tema centrale dell'attualità scolastica è senza dubbio quello delle Classi sovraffollate, ovvero le famose Classi pollaio. Il Ministro Bianchi ha detto che sono in totale il 2,9% ma i numeri si devono guardare da una prospettiva più ampia. Almeno secondo la Flc Cgil, che sulla base dei numeri ministeriali ha calcolato che gli studenti che studiano in aule troppo affollate sarebbero 254 mila. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 ottobre 2021) Altro tema centrale dell'attualità scolastica è senza dubbio quello delle, ovvero le famose. Il Ministroha detto chein totale il 2,9% ma i numeri si devono guardare da una prospettiva più ampia. Almeno secondo la Flc, che sulla base dei numeri ministeriali ha calcolato che gliche studiano introppo affollate sarebbero 254. L'articolo .

