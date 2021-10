Ciclismo su pista oggi | Europei 2021 | orari | tv | programma | streaming | italiani in gara il 9 ottobre

(Di sabato 9 ottobre 2021) Termineranno, sabato 9, glisenior disuprevisti a Grenchen, in Svizzera, in cui saranno in palio, nelle giornata odierna di gare, gli ultimi quattro titoli continentali. Sullaelvetica le medaglie saranno distribuite nella sessione pomeridiana, a partire dalle ore 18.00. Le qualificazioni, invece, saranno previste nella sessione mattutina, dalle ore 13.00. La sessione pomeridiana deglisenior disusarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 ed insu Eurosport Player, mentre la diretta live testuale di entrambe le sessioni sarà fruibile su OA Sport....

Programma, orari, tv, streaming degli Europei disu2021 " I convocati dell'Italia per gli Europei disu2021 - La cronaca della quarta giornata di gare - Il trionfo di Jonathan Milan nell'inseguimento individuale ...La quarta giornata dei campionati Europei sudi Grenchen non regala medaglie alla Nazionale azzurra. Il miglior risultato e' quello di Martina Alzini nell'inseguimento individuale dove ottiene un 4° posto. Gli altri atleti conquistano una ...Primo podio azzurro conquistato dalla campionessa delle Fiamme Azzurre. ''Questa medaglia per me è un nuovo inizio'', il commento della 22enne. Che poi è tornata sul secondo gradino per festeggiare co ...La quarta mattinata degli Europei di ciclismo su pista di scena a Grenchen, Svizzera, strizza l’occhio ai colori italiani. L’inseguimento individuale vedrà Martina Alzini protagonista nel pomeriggio p ...