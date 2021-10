Boban: «Nel calcio ci sono tanti irresponsabili. Superlega? Una vergogna» (Di sabato 9 ottobre 2021) Boban parla sia della Superlega che della crisi economica del calcio Al Festival dello Sport è intervenuto Zvonimir Boban, Head of football della Uefa. Ecco le sue parole. CRISI – «Una parola sulla crisi dopo la pandemia. Nei momenti eccezionali, servono capacità eccezionali. I capi delle Leghe e dei club conoscono le difficoltà. sono stati fatti tanti incontri importanti. In Spagna Tebas ha trovato un fondo che per tanti anni finanzierà al Liga, in Italia l’investimento è stato fatto sul domani. La pandemia è solo un problema del mondo calcistico-economico. C’è tanta irresponsabilità che andava fermata prima». Superlega – «È un tentativo vergognoso di cancellare 140 anni del calcio per i meri ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021)parla sia dellache della crisi economica delAl Festival dello Sport è intervenuto Zvonimir, Head of football della Uefa. Ecco le sue parole. CRISI – «Una parola sulla crisi dopo la pandemia. Nei momenti eccezionali, servono capacità eccezionali. I capi delle Leghe e dei club conoscono le difficoltà.stati fattiincontri impor. In Spagna Tebas ha trovato un fondo che peranni finanzierà al Liga, in Italia l’investimento è stato fatto sul domani. La pandemia è solo un problema del mondo calcistico-economico. C’è tantatà che andava fermata prima».– «È un tentativo vergognoso di cancellare 140 anni delper i meri ...

