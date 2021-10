USA | i dati negativi sull’occupazione aumentano l’incertezza sul tapering

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Ilsul mercato del lavoro USA di settembre hanno disatteso le aspettative degli economisti. L’US Bureau of Labor Statistics ha comunicato che, nei settori non agricoli, si è registrato un aumento di 194 mila nuovi posti di lavoro, mentre le stime del consensus erano per un aumento di 500 mila buste paga. Il dato era molto atteso non solo perché un indicatore dello stato di salute dell’economia statunitense, ma anche perché è molto osservato dalla banca centrale statunitense. I mercati scontano infatti da qualche settimana che la FED possa annunciare il processo di– ovvero di riduzione degli stimoli monetari – già dalla riunione di inizio novembre. Secondo alcuni osservatori, il dato deludente sulla creazione di posti di lavoro aumenta i dubbi sulle tempistiche di intervento. “La nostra view rimane che l’intervento della FED ...

L' Euro / Dollarocontinua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari ... Daidi chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta ...La forte delusione per il mercato del lavoro Usa fa il bis. Wall Street in preda all'incertezza, con il Dow Jones poco mosso e in lieve ribasso attorno a 34.729 ...Sono sempre di più i politici americani che credono ed investono in Bitcoin, la Senatrice Cyntintia Lummis però questa volta si è superata. Già in passato la Repubblicana del Wyoming aveva ammesso di ...