Ultime Notizie Roma del 08-10-2021 ore 12 | 10

(Di venerdì 8 ottobre 2021)dailynews radiogiornale e ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio covid 4 regioni vengono classificate a rischio moderato RT stabile 083 il tasso di occupazione di malati in terapia intensiva in lieve diminuzione al 4,8% il tasso di occupazione mediche livello nazionale Diminuisci al 5,1% Cinema e Teatri intanto torno al 100% il governo approva all’unanimità le riaperture discoteca al 75% all’aperto e al 50% al chiuso in vigore dal 11 ottobre inasprimento delle sanzioni nel caso in cui non vengano rispettati dai gestori i nuovi limiti sarebbero stati ritrovati a bordo di un treno al confine trania e Ungheria il piccolo Davide padre Bogdan in pace che martedì mattina l’aveva capito insieme con altre persone tra pandoro dalle braccia della madre a Padova La prima notizia del ritrovamento dell’uomo che ieri ...