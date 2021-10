Advertising

orizzontescuola : Supplenze: ancora nuovi posti su sostegno al 30 giugno 2022. AGGIORNATO con LOMBARDIA - ProDocente : Supplenze docenti: ancora nomine a Milano e Napoli, si attende Roma - orizzontescuola : Supplenze docenti: ancora nomine a Milano e Napoli, si attende Roma - TessaTrisRose : @IcedLeafN Cagliari, ci sono una marea di diplomate magistrali con punti da 30 in giù che ancora aspettano supplenz… - ProDocente : Supplenze docenti, a Roma ci saranno ancora nomine al 31 agosto e 30 giugno 2022. Tutte le info -

Ultime Notizie dalla rete : Supplenze ancora

: 'Come possono non capirlo che non possiamo stare in balia di una decisione, se già è ... Ciò che al momento è certo è la fine delle: 30 dicembre 2021. Diversi gli emendamenti ...... scoprendo solo tardivamente che tante altresarebbero state inserite.docenti 2021/22: perché alcuni docenti non possono partecipare al secondo turno di nomina. CHIARIMENTI"Nessuno vuole affittare l'appartamento per pochi mesi", "Difficile trovare una stanza disponibile e qualcuno disposto a fare un ...Dal presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici anche un appello al Governo: "Rilanciare la professione, sostenere le competenze, ...