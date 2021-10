Mihajlovic: «Malattia e pianti ma mai perso voglia di vivere» (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Sono fatto così, l’ho voluto dire io a tutti e non nascondermi solo perché ero malato. Ognuno è fatto a modo suo, io volevo mettere le cose in chiaro. Ho pianto, e ho scoperto che è giusto farlo. Mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo, ma non ho mai perso la voglia di vivere. Ho pianto, ho urlato, poi ho fatto a pugni con la Leucemia. Alle persone dico di tenersi in forma e volersi bene, perché ti aiuta nei momenti di difficoltà. È grazie al mio fisico se ho sopportato le cure. L’altra cosa fondamentale è non mollare mai, per fortuna ho potuto allenare”. Lo ha detto Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, dal palco del Festival dello sport di Trento in corso fino a domenica. Leggi su footdata (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Sono fatto così, l’ho voluto dire io a tutti e non nascondermi solo perché ero malato. Ognuno è fatto a modo suo, io volevo mettere le cose in chiaro. Ho pianto, e ho scoperto che è giusto farlo. Mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo, ma non ho mailadi. Ho pianto, ho urlato, poi ho fatto a pugni con la Leucemia. Allene dico di tenersi in forma e volersi bene, perché ti aiuta nei momenti di difficoltà. È grazie al mio fisico se ho sopportato le cure. L’altra cosa fondamentale è non mollare mai, per fortuna ho potuto allenare”. Lo ha detto Sinisa, allenatore del Bologna, dal palco del Festival dello sport di Trento in corso fino a domenica.

Advertising

fisco24_info : Mihajlovic: 'Leucemia? Il mio pianto segno di forza': Sinisa ha ricordato la propria malattia al Festival dello spo… - Il_Mercante : @NonEvoluto Tieni conto che sto giornale lo dirige Zazzaroni, quello che per vendere tre copie in più rivelò la malattia di mihajlovic - DavideLusinga : E l'ho capito ancora una volta quando, durante la mia malattia, mi hai chiamato in ospedale e non riuscivi a parlar… -