Mager-Fucsovics stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2021 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Gianluca Mager oggi sfida Marton Fucsovics al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2021, evento di scena sul cemento americano. Si preannuncia una contesa piuttosto equilibrata nonostante i favori del pronostico non siano dalla parte dell’italiano. E’ un buon periodo di forma per l’azzurro che proverà a sorprendere il gigante ungherese. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena nella notte di oggi, venerdì 8 ottobre, come secondo match dalle ore 3:00. La diretta televisiva dell’incontro verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, mediante i propri canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (201 e 204), con annessi live streaming disponibili tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Gianlucaoggi sfida Martonal primo turno deldi, evento di scena sul cemento americano. Si preannuncia una contesa piuttosto equilibrata nonostante i favori del pronostico non siano dalla parte dell’italiano. E’ un buon periodo di forma per l’azzurro che proverà a sorprendere il gigante ungherese. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena nella notte di oggi, venerdì 8 ottobre, come secondo match dalle ore 3:00. Latelevisiva dell’incontro verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, mediante i propri canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (201 e 204), con annessi livedisponibili tramite la piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti ...

Advertising

federtennis : #BNPPO21: tutti gli azzurri in campo oggi Musetti?? Ramos Marcora?? Martinez Mager ??Fucsovics Paolini??Mertens (live… - Fprime86 : RT @lorenzofares: Ad #IndianWells Marton Fucsovics ???? giocherà il 20° torneo del suo 2021 E per la 6a volta avrà un italiano al 1T Melbour… - MercRF : RT @lorenzofares: Ad #IndianWells Marton Fucsovics ???? giocherà il 20° torneo del suo 2021 E per la 6a volta avrà un italiano al 1T Melbour… - WeAreTennisITA : In attesa dei qualificati ecco le sfide degli azzurri al 1° turno?? Musetti?? Ramos V. Mager?? Fucsovics Trevisan?? Bou… - AirForgi1 : RT @lorenzofares: Ad #IndianWells Marton Fucsovics ???? giocherà il 20° torneo del suo 2021 E per la 6a volta avrà un italiano al 1T Melbour… -