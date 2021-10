Juve, un colpo a centrocampo per il rilancio di Allegri (Di venerdì 8 ottobre 2021) TORINO - Max Allegri ha cominciato a risistemare la Juve . Sono quattro le vittorie consecutive tra campionato e Champions, tra Chelsea e Toro non sono nemmeno stati subiti gol. Riprova di come, un ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 8 ottobre 2021) TORINO - Maxha cominciato a risistemare la. Sono quattro le vittorie consecutive tra campionato e Champions, tra Chelsea e Toro non sono nemmeno stati subiti gol. Riprova di come, un ...

Advertising

forumJuventus : (Cds)'Rilancio Juve: serve un colpo a centrocampo. Tchouameni in cima alla lista, tre bianconeri in bilico per far… - sportli26181512 : Juve, un colpo a centrocampo per il rilancio di Allegri: Aspettando Arthur, per Allegri solo Locatelli è una certez… - GobboDorico : RT @forumJuventus: (Cds)'Rilancio Juve: serve un colpo a centrocampo. Tchouameni in cima alla lista, tre bianconeri in bilico per far spazi… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Corsport - La Juve pensa ad un colpo a centrocampo - TUTTOJUVE_COM : Corsport - La Juve pensa ad un colpo a centrocampo -