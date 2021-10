Giucas Casella e Katia Ricciarelli sono stati insieme in passato? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Giucas Casella, in passato, ha dormito con Katia Ricciarelli? Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip avevamo visto Giucas Casella e Katia Ricciarelli parlare di una notte passata insieme anni fa. Il mago, infatti, aveva fatto cenno a questa serata sotto lo sguardo quasi perplesso della cantante lirica. Oggi Alfonso Signorini ha voluto approfondire la L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 8 ottobre 2021), in, ha dormito con? Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip avevamo vistoparlare di una notte passataanni fa. Il mago, infatti, aveva fatto cenno a questa serata sotto lo sguardo quasi perplesso della cantante lirica. Oggi Alfonso Signorini ha voluto approfondire la L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

zainismyblood : RT @robcommentary: - Soleil vs Manila - Tutti che trattano male Nicola - Manu che lascia lulù - Jessica contro lulù - Belli e Katia vs Samy… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #GFVip, Katia Ricciarelli conferma la notte di passione con Giucas Casella che commenta: «La mia bandiera funziona sempre» ht… - Addictedtolif39 : RT @tranviadeseo: Questi non hanno mai voluto mostrare il video Rosmello del magazzino per pudore ma poi fanno un blocco sull'alzabandiera… - verootat : RT @robcommentary: - Soleil vs Manila - Tutti che trattano male Nicola - Manu che lascia lulù - Jessica contro lulù - Belli e Katia vs Samy… - esterchefaphoto : RT @robcommentary: - Soleil vs Manila - Tutti che trattano male Nicola - Manu che lascia lulù - Jessica contro lulù - Belli e Katia vs Samy… -