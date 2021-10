F1, Max Verstappen: “Non è stata una giornata ideale, avremo una serata pesante…” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si è concluso ad Istanbul uno dei venerdì più difficili dell’anno per Max Verstappen, solo quinto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Turchia 2021, sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull, chiamato a vincere domenica per sfruttare nel migliore dei modi la penalità in griglia di Lewis Hamilton, ha fatto fatica specialmente sul giro secco anche nei confronti del compagno di squadra Sergio Perez. “Abbiamo cambiato alcune cose in FP2 rispetto alle FP1, però già stamattina non andavamo forte e adesso dobbiamo capire cosa fare. È un po’ diverso questo circuito, non abbiamo tanti dati con queste vetture. avremo una serata un po’ pesante per cercare di migliorare la situazione, perché oggi non è stata una giornata ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si è concluso ad Istanbul uno dei venerdì più difficili dell’anno per Max, solo quinto al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Turchia 2021, sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull, chiamato a vincere domenica per sfruttare nel migliore dei modi la penalità in griglia di Lewis Hamilton, ha fatto fatica specialmente sul giro secco anche nei confronti del compagno di squadra Sergio Perez. “Abbiamo cambiato alcune cose in FP2 rispetto alle FP1, però già stamattina non andavamo forte e adesso dobbiamo capire cosa fare. È un po’ diverso questo circuito, non abbiamo tanti dati con queste vetture.unaun po’ pesante per cercare di migliorare la situazione, perché oggi non èuna...

