De Luca vs Salvini: “E’ il più grande sfondatore di porte aperte d’Italia” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ennesimo attacco di De Luca a Salvini. Il leader della Lega, dice il presidente della Campania, in una diretta Facebook, “ormai si sta accreditando e specializzando come il più grande sfondatore di porte aperte nel nostro Paese”. Non produce nulla, ma rivendica con forza tutto il nulla che produce”. “L’Italia si sta riaprendo per i fatti suoi, si riaprono i locali, i cinema, gli stadi, le discoteche – ha aggiunto Salvini – perché si è fatta una campagna di vaccinazione seria. Salvini non c’entra niente. Tutto quello che sta avvenendo in Italia sta avvenendo per le scelte rigorose fatte, quindi stiamo riaprendo non grazie, ma nonostante Salvini. E, aggiungerei, l’onorevole Meloni”. De Luca ha ripercorso “l’ultima ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ennesimo attacco di De. Il leader della Lega, dice il presidente della Campania, in una diretta Facebook, “ormai si sta accreditando e specializzando come il piùdinel nostro Paese”. Non produce nulla, ma rivendica con forza tutto il nulla che produce”. “L’Italia si sta riaprendo per i fatti suoi, si riaprono i locali, i cinema, gli stadi, le discoteche – ha aggiunto– perché si è fatta una campagna di vaccinazione seria.non c’entra niente. Tutto quello che sta avvenendo in Italia sta avvenendo per le scelte rigorose fatte, quindi stiamo riaprendo non grazie, ma nonostante. E, aggiungerei, l’onorevole Meloni”. Deha ripercorso “l’ultima ...

