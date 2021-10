Covid oggi Calabria, 92 contagi: bollettino 8 ottobre (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono 92 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 8 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 2.861 tamponi effettuati. I nuovi guariti sono 236 guariti. Il bollettino, inoltre, registra -146 attualmente positivi, -142 in isolamento, -3 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 8). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) Sono 92 ida coronavirus in, 82021, secondo i dati deldella regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 2.861 tamponi effettuati. I nuovi guariti sono 236 guariti. Il, inoltre, registra -146 attualmente positivi, -142 in isolamento, -3 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 8). L'articolo proviene da Italia Sera.

