Covid in Campania | oggi 318 positivi e tre morti | l' indice di contagio stabile al 2 | 09% | giù i ricoveri

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Diminuiscono i nuovie restala curva dei contagi da in. Numeri alla mano,il virus fa registrare 318su 15.193 tamponi esaminati , 10 in meno di ieri con 1.074 ...

Parla di un dato importate e 'molto significativo, da inorgoglirci', il presidente della Regione, , in diretta Facebook dove annuncia che 'questa settimana raggiungiamo l' 80% di vaccinati con doppia dose nella fascia sopra i 12 anni'. 'Nel giro di poche settimane avremo il rilancio di ...Diminuiscono i nuovi positivi e resta stabile la curva dei contagi da in. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 318 positivi su 15.193 tamponi esaminati , 10 in meno di ieri con 1.074 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il ...Il Presidente Vincenzo De Luca ha fatto oggi il punto della situazione sul coronavirus, sulla campagna vaccinale, sugli importanti fatti della settimana e sulle misure che la Regione Campania sta mett ...Secondo il bollettino sull'emergenza covid in Italia di oggi, 8 ottobre, sono 3.023 i nuovi casi e il tasso di positività è dell'1,1%.