Covid in Campania | 318 positivi e 3 morti | sale l’indice del contagio 2 | 09% ma calano i ricoveri

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Continua a salire anche se di poco, indi. Nelle ultime 24 ore sono 318 i casialsu 15.193 test esaminati. Se ieridiera pari al 2,01% oggi si attesta al 2,09%. Tre i decessi nelle ultime 48 ore. Negli ospedali, scendono a 16 (meno1) iin terapia intensiva e a 192 (meno 11) i posti letto occupati in degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

PolverinoVince3 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (8 ottobre 2021) Ecco l’aggiornamento?? h… - NapoliToday : #Cronaca Covid, oltre 300 nuovi positivi in Campania: tre decessi nelle ultime 48 ore - infoitinterno : Covid in Campania, oggi 318 positivi e tre morti: l'indice di contagio stabile al 2,09%, giù i ricoveri - PasqualeCacace5 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (8 ottobre 2021) Ecco l’aggiornamento?? h… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (8 ottobre 2021) Ecco l’aggiornament… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Parla di un dato importate e 'molto significativo, da inorgoglirci', il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta social per fare il punto sull'emergenza, durante la quale ha annunciato che 'questa settimana raggiungiamo l''80% di vaccinati con doppia dose ...Facendo il punto sulla situazionein, De Luca ha spiegato: "Siamo partiti con la somministrazione della terza dose per persone anziane, persone fragili, personale sanitario, e siamo la ...Performance itinerante al Museo Archeologico di Stabiae Libero D’Orsi integrata da una visita guidata, Storie di uomini CASTELLAMMARE DI STABIA ...Continua a salire anche se di poco, in Campania, l’indice di contagio. Nelle ultime 24 ore sono 318 i casi positivi al Covid su 15.193 test esaminati. Se ieri l’indice di contagio era pari al 2,01% og ...