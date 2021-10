Covid, Brusaferro: “Incidenza in calo in tutte le fasce d’età, anche in quella sotto i 12 anni” (Di venerdì 8 ottobre 2021) I dati delle persone che contraggono l’infezione da Sars-CoV-2 in Italia “si stanno stabilizzando sotto i 40 anni“, siamo “a 38 anni” come età mediana alla diagnosi. “Quello che possiamo vedere è che continua il decremento dell’Incidenza di Covid sia nelle fasce d’età sopra i 20 anni, ma anche fra 12 e 19 anni“. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Covid della Cabina di regia. “Questo si traduce, in termini di Incidenza a 7 e 14 giorni nelle diverse fasce d’età, in un decremento” di Covid “sopra i 12 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) I dati delle persone che contraggono l’infezione da Sars-CoV-2 in Italia “si stanno stabilizzandoi 40“, siamo “a 38” come età mediana alla diagnosi. “Quello che possiamo vedere è che continua il decremento dell’disia nellesopra i 20, mafra 12 e 19“. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggiodella Cabina di regia. “Questo si traduce, in termini dia 7 e 14 giorni nelle diverse, in un decremento” di“sopra i 12 ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, Brusaferro: “In Italia la curva continua a decrescere” - Agenzia_Ansa : FLASH I Brusaferro (Iss): 'La curva del contagio in Italia è tra le più contenute d'Europa. In calo i casi di Covid… - zazoomblog : Covid gestione casi positivi in classe ipotesi: in alcuni casi uso mirato dei tamponi. Lo anticipa Brusaferro (ISS)… - infoitsalute : Covid, Brusaferro: “In Italia la curva continua a decrescere” - infoitsalute : Covid, Brusaferro spinge all'ottimismo: 'I dati migliorano. E ormai è solo variante Delta' -