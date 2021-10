Brasile | inflazione settembre al +10 | 25% su anno e +1 | 16% su mese

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’indice dei prezzi al consumo delè cresciuto dell’1,16% asu base mensile, rispetto al +0,87% di agosto e al +1,25% atteso dal mercato. Si tratta del cambiamento più grande per undidal 1994, quando l’indice era dell’1,53%, mentre a2020 la variazione mensile era stata dello 0,64%. Lo ha comunicato l’Institutoiro de Geografia e Estatística (IBGE), evidenziando che l‘indice su base annua è salito al 10,25% dal 9,68% di unprima, risultando inferiore alla previsione del 10,33% degli analisti. Si registrano incrementi in otto dei nove gruppi di prodotti e servizi censiti. L’impatto maggiore (0,41 p.p.) e la variazione maggiore (2,56%) sono arrivati ?dalle Abitazioni, in accelerazione rispetto ad ...

Advertising

Nadif : @da_gianfranco @riccardoVeron Non solo europeo. Qui in Brasile l'inflazione *reale* sta viaggiando sul 30-40% all'anno. -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile inflazione

Borsa Italiana

L'indice dei prezzi al consumo delè cresciuto dell'1,16% a settembre su base mensile , rispetto al +0,87% di agosto e al +1,25% atteso dal mercato. Si tratta del cambiamento più grande per un mese di settembre dal 1994, quando ......sono saliti alle stelle a causa della carenza di approvvigionamento globale e la siccità in...prime più appetibili anche per gli investitori che cercano una copertura contro l'...L'indice dei prezzi al consumo del Brasile è cresciuto dell'1,16% a settembre su base mensile, rispetto al +0,87% di agosto e al +1,25% atteso ...Per combattere un’inflazione ormai fuori controllo, la Banca del Venezuela ha deciso di rinnovare la propria moneta, il Bolivar, togliendo sei zero e dando vita ad una nuova moneta di Stato digitale.