Atalanta, altro guaio per Gasperini: si ferma un giocatore (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'Atalanta di Gasperini, come da qualche anno a questa parte, non parte forte ad inizio stagione, salvo poi esplodere negli ultimi mesi. Problemi però, ne arrivano ancora dall'infermeria. Dopo gli infortuni, ormai smaltiti, di Muriel e Zapata, è arrivato quello di Rafael Toloi. Toloi, Atalanta, infortunio Il difensore ha accusato una piccola lesione al flessore che non gli ha permesso di esserci contro il Milan e tantomeno contro la Spagna a Milano. Il recupero per la partita contro l'Empoli è incerto, infatti Gasperini potrebbe non rischiarlo.

