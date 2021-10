Afghanistan, Mosca organizza il contro-G20 (e invita i talebani) (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Russia inviterà anche i talebani a un summit sull’Afghanistan il 20 ottobre a Mosca. A darne notizia è l’agenzia stampa russa Tass, che riporta le parole dell’inviato speciale del Cremlino per l’Afghanistan, Zamir Kabulov. La riunione diplomatica avverrà nel contesto del Moscow format, un meccanismo di consultazione che vede la partecipazione di Afghanistan, Cina, Pakistan, Iran e India oltre alla Russia. La notizia è tanto più importante se considerato che appena una settimana prima, il 12 ottobre, si terrà a Roma la riunione del G20 a guida italiana sull’Afghanistan. Fortissimamente voluto dal premier Mario Draghi per promuovere un approccio multilaterale alla crisi in divenire, l’evento è in fase di organizzazione dai giorni immediatamente successivi alla caduta ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Russia inviterà anche ia un summit sull’il 20 ottobre a. A darne notizia è l’agenzia stampa russa Tass, che riporta le parole dell’inviato speciale del Cremlino per l’, Zamir Kabulov. La riunione diplomatica avverrà nel contesto del Moscow format, un meccanismo di consultazione che vede la partecipazione di, Cina, Pakistan, Iran e India oltre alla Russia. La notizia è tanto più importante se considerato che appena una settimana prima, il 12 ottobre, si terrà a Roma la riunione del G20 a guida italiana sull’. Fortissimamente voluto dal premier Mario Draghi per promuovere un approccio multilaterale alla crisi in divenire, l’evento è in fase dizione dai giorni immediatamente successivi alla caduta ...

Advertising

gianpi56 : RT @ultimenotizie: La #Russia inviterà i talebani all'incontro di Mosca previsto per il 20 ottobre. Lo ha detto il rappresentante presidenz… - Efisio31251859 : RT @bordoni_russia: La risposta di Mosca all' iniziativa italiana di trattare l' Afganistan al G20 di fine mese: convocato il 20 ottobre un… - MassZito : RT @bordoni_russia: La risposta di Mosca all' iniziativa italiana di trattare l' Afganistan al G20 di fine mese: convocato il 20 ottobre un… - gs5654 : RT @bordoni_russia: La risposta di Mosca all' iniziativa italiana di trattare l' Afganistan al G20 di fine mese: convocato il 20 ottobre un… - amaryllide1 : RT @bordoni_russia: La risposta di Mosca all' iniziativa italiana di trattare l' Afganistan al G20 di fine mese: convocato il 20 ottobre un… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Mosca Autonomi, nella Nato. Haddad (Atlantic Council) sull'asse Biden - Macron Il ritiro dall'Afghanistan ha aperto una nuova fase? Ha spostato il compasso strategico americano ... che mal sopportano le aperture francesi a Mosca. Procedono intanto i lavori del Consiglio Ue - Usa ...

Speciale difesa: Afghanistan, Russia pronta ad aiutare Tagikistan in caso aggravamento problemi frontiera Mosca, 08 ott 13:00 - La Russia, se necessario, è pronta ad adottare misure decisive per aiutare il Tagikistan in caso di aggravamento della situazione al confine...

Talebani invitati a Mosca per colloqui sull'Afghanistan Sputnik Italia Afghanistan, sanità al collasso: chiuso quasi il 90% degli ospedali Attualmente in Afghanistan sopravvivono appena 300 strutture sanitarie rispetto alle 2.300 che operavano sul territorio prima della presa del potere da parte dei taleban. La già fragile situazione del ...

Vent’anni fa gli USA invadevano l’Afghanistan: ora ammettano che la guerra al terrorismo è fallita Dopo la ritirata di Mosca, però, gli Stati Uniti non si erano minimamente curati della situazione caotica in cui versava l’Afghanistan e avevano lasciato il Paese. Le decine di migliaia di vittime civ ...

Il ritiro dall'ha aperto una nuova fase? Ha spostato il compasso strategico americano ... che mal sopportano le aperture francesi a. Procedono intanto i lavori del Consiglio Ue - Usa ..., 08 ott 13:00 - La Russia, se necessario, è pronta ad adottare misure decisive per aiutare il Tagikistan in caso di aggravamento della situazione al confine...Attualmente in Afghanistan sopravvivono appena 300 strutture sanitarie rispetto alle 2.300 che operavano sul territorio prima della presa del potere da parte dei taleban. La già fragile situazione del ...Dopo la ritirata di Mosca, però, gli Stati Uniti non si erano minimamente curati della situazione caotica in cui versava l’Afghanistan e avevano lasciato il Paese. Le decine di migliaia di vittime civ ...