Una Vita, anticipazioni 8 ottobre: Laura in combutta con Velasco? Felipe prende una drastica decisione

Una Vita, anticipazioni 8 ottobre: si parlerà ancora del delitto di Marcia, della sua assassina Genoveva, di Felipe, di Velasco, di Laura e di Mendez. Cos'avverrà? Scopriamolo insieme!

Una Vita, anticipazioni 8 ottobre: Laura ha un accordo con Velasco, ma …

Questo pomeriggio sarà chiaro che Laura e Velasco sono alleati, ma quando l'avvocato si avvicinerà alla domestica per "ricordarglielo", chiedendole di fare qualcosa d'altro per lui, la ragazza rifiuterà, minacciando l'uomo di riferire tutto a Genoveva. A quel punto Javier cosa farà?

Felipe dovrà fare a meno di Mendez e darà una triste notizia a Liberto e Ramòn

Il Commissario Mendez ha comunicato a ...

