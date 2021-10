Tiribocchi | «Chiesa mi ha sorpreso | non credevo che potesse arrivare così presto a questo livello»

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Simoneè intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante Simone, ex attaccante, tra le altre, di Atalanta e Torino, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24. Le sue parole sull’impatto di Federicoe sulla Nazionale di Mancini. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI Dopo 37 partite consecutive, la Nazionale di Roberto Mancini ha interrotto la sua serie di imbattibilità contro la Spagna. Come giudica la prestazione dell’Italia in Nations League ed il lavoro del commissario tecnico? «Vanno fatti i complimenti a questa Italia e a Mancini perché ha dato un’altra mentalità alla squadra, sta dando spazio a tanti giovani e riesce a dare un’indentità a chiuque venga convocato. I giocatori sono molto attaccati alla maglia e il record di risultati ...

