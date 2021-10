Tesoretto Napoli | il valore della rosa è aumentato di oltre 100 milioni

Advertising

aciapparoni : @jimmomo Concordo, ma aggiungo: se amministri bene hai e aumenti il consenso: un tesoretto che da Roma, Milano, Nap… - angiuoniluigi : RT @franser_real: ?? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI Il tesoretto per tagliare le tasse ??[LEGGI: - franser_real : ?? LA PRIMA PAGINA DEL MATTINO DI NAPOLI Il tesoretto per tagliare le tasse ??[LEGGI: -

Ultime Notizie dalla rete : Tesoretto Napoli

Napoli Calcio Live

Ottiene il 5,44 mentre la lista ritenuta riconducibile al governatore campano, De Luca,... Elezioni Roma, Calenda già rilancia: il miocentrista per dividere Pd e M5S Bologna - Il Pd ...Vedremo come sfrutterà nei prossimi mesi questoelettorale, ma si può già dire con ... che in questa tornata di amministrative quasi ovunque, salvo a, hanno ottenuto percentuali assai ...Il giocatore nigeriano del Napoli è nel mirino di alcune big del calcio europeo. De Laurentiis per una eventuale cessione chiede una cifra molto alta.Napoli è una città stupenda, che attira ogni anno moltissimi turisti e che vanta alcune meraviglie d’interesse storico culturale davvero uniche. Purtroppo però il capoluogo della Campania vanta anche ...