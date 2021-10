Stati Uniti, fumata bianca sull’aumento temporaneo del tetto del debito (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il sospirato accordo sull’innalzamento del tetto del debito USA (debt Ceiling) è stato raggiunto, ma per un periodo limitato di tempo che condurrà le trattative sino ad inizio dicembre. La proposta era stata recapitata dai Repubblicani (GOP) ai Dem nella giornata di ieri, proprio quando il Presidente Biden si era deciso a convocare i numero uno delle principali banche d’affari per valutare le eventuali ripercussioni sui mercati e sulla stabilità finanziaria. Ad annunciare l’accordo oggi è stato il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer dopo molte ore di trattative con la controparte repubblicana Mitch McConnell. “Buone notizie. Abbiamo raggiunto un accordo per estendere il tetto del debito fino all’inizio di dicembre, e speriamo di poterlo siglare oggi stesso”, ha detto Schumer. Il compromesso ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il sospirato accordo sull’innalzamento deldelUSA (debt Ceiling) è stato raggiunto, ma per un periodo limitato di tempo che condurrà le trattative sino ad inizio dicembre. La proposta era stata recapitata dai Repubblicani (GOP) ai Dem nella giornata di ieri, proprio quando il Presidente Biden si era deciso a convocare i numero uno delle principali banche d’affari per valutare le eventuali ripercussioni sui mercati e sulla stabilità finanziaria. Ad annunciare l’accordo oggi è stato il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer dopo molte ore di trattative con la controparte repubblicana Mitch McConnell. “Buone notizie. Abbiamo raggiunto un accordo per estendere ildelfino all’inizio di dicembre, e speriamo di poterlo siglare oggi stesso”, ha detto Schumer. Il compromesso ...

