Seducente e avvolgente Ecco perché provare un profumo al patchouli

Leggi su iodonna

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Intenso,, tendenzialmente in uso nella profumeria maschile ma interpretato anche in chiave femminile, ilnei profumi regala una scia perfetta per tuffarsi nell’autunno. Bohémien, misteriosa e, la nota olfattiva delprovenie dal Sud-Est asiatico. Conosciuto fin dall’antica Roma, è diventato un cult nella profumeria negli anni ’60 e ’70 come simbolo dell’amore libero, complici i suoi sentori considerati afrodisiaci. Oggi è considerato un tocco olfattivo unisex, ideale per coloro che non vogliono passare inosservati. Profumi al, la notadell'autunno guarda ...