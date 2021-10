Ramsey costa carissimo alla Juve: questa stagione ha guadagnato oltre 18 mila euro per ogni minuto in campo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tenuto conto di ingaggio e minutaggio, il gallese fin qui questa stagione è costato caro alla Juventus. Leggi su 90min (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tenuto conto di ingaggio e minutaggio, il gallese fin quito carontus.

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 GdS – Juventus, Ramsey costa 18 mila euro ogni minuto giocato: GdS – Ju… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Juventus, Ramsey costa ai bianconeri 18mila euro per ogni minuto giocato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Juventus, Ramsey costa ai bianconeri 18mila euro per ogni minuto giocato - juve_magazine : SERIE A - Juventus, Ramsey costa ai bianconeri 18mila euro per ogni minuto giocato - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Juventus, Ramsey costa ai bianconeri 18mila euro per ogni minuto giocato -