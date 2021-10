Perché Draghi accelera e perché i partiti possono frenarlo (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Puoi dire qualcosa sulle ricercatrici che verranno assunte”. È quando Mario Draghi invita la ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa a tradurre i soldi del Recovery in un messaggio che dia il senso della direzione del lavoro del Governo che la conferenza stampa a palazzo Chigi acquisisce forse il dato più significativo. Non è la suggestione dello Stato a fianco delle scienziate, tra l’altro spinta dall’entusiasmo per il Nobel a Giorgio Parisi. È l’indicazione operativa che misura l’accelerazione del premier sull’agenda di governo. Ci sono i soldi da spendere, le scadenze, i bandi, ma tutto questo disegno per Draghi si tiene in piedi se fin dall’inizio si dà la misura di cosa si sta facendo, meglio di qual è l’obiettivo da centrare. Una consapevolezza che passa dall’indicazione data ai ministri di proporre ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Puoi dire qualcosa sulle ricercatrici che verranno assunte”. È quando Marioinvita la ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa a tradurre i soldi del Recovery in un messaggio che dia il senso della direzione del lavoro del Governo che la conferenza stampa a palazzo Chigi acquisisce forse il dato più significativo. Non è la suggestione dello Stato a fianco delle scienziate, tra l’altro spinta dall’entusiasmo per il Nobel a Giorgio Parisi. È l’indicazione operativa che misura l’zione del premier sull’agenda di governo. Ci sono i soldi da spendere, le scadenze, i bandi, ma tutto questo disegno persi tiene in piedi se fin dall’inizio si dà la misura di cosa si sta facendo, meglio di qual è l’obiettivo da centrare. Una consapevolezza che passa dall’indicazione data ai ministri di proporre ...

