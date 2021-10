Marca sui fischi a Donnarumma: è stato un inferno, quello che ha subito Morata non è nulla a confronto (Di giovedì 7 ottobre 2021) Gianluigi Donnarumma è stato preso di mira per tutta la partita dai tifosi presenti a San Siro, perlopiù di fede milanista, che non hanno digerito la sua partenza a parametro zero al Paris Saint-Germain. Marca ha commentato così la vicenda. Noi spagnoli non siamo gli unici a fischiare i nostri giocatori. quello che ha subito Morata all’Europeo non è stato niente in confronto all’inferno che ha dovuto attraversare Donnarumma a San Siro. E tutto perché non ha rinnovato con il Milan ed è andato al PSG. fischi per tutti i 90 minuti, durante i quali il portiere quasi regalava un gol a Marcos Alonso. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 ottobre 2021) Gianluigipreso di mira per tutta la partita dai tifosi presenti a San Siro, perlopiù di fede milanista, che non hanno digerito la sua partenza a parametro zero al Paris Saint-Germain.ha commentato così la vicenda. Noi spagnoli non siamo gli unici aare i nostri giocatori.che haall’Europeo non èniente inall’che ha dovuto attraversarea San Siro. E tutto perché non ha rinnovato con il Milan ed è andato al PSG.per tutti i 90 minuti, durante i quali il portiere quasi regalava un gol a Marcos Alonso. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Il quotidiano spagnolo ha commentato così la reazione dei tifosi a San Siro: fischi per tutti i 90 minuti, stava pe… - LucianoSiri68 : @EmanueleForlani @MCaronni Neanche in terza categoria si marca davanti sui cross - Tripyat0 : @Top_Marti Tutti a focalizzarvi sulla marca del PC, quando il tweet parla chiaramente del fatto che sui treni non d… - rotatonda : Gentile Dott. Draghi, perchè non cominciate rendendo la marca da bollo virtuale e pagabile dal cellulare? Semplific… - 0_alwayssmile_0 : @nomorefleurs io avevo preso un asus che costava sui 200 e mi trovo benissimo, anche perché prima ne avevo un altro della stessa marca -