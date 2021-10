L’ultima icononica tournèe di Madonna approda su MTV e in streaming Miss Ciccone diventa un’agente segreto che lotta per la libertà

Leggi su domanipress

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Paramount+, il serviziodi ViacomCBS e MTV hanno annunciato che l’attesissimo documentario di, MADAME X, debutterà su Paramount+ esclusivamente negli Stati Uniti, in America Latina, in Australia, nei paesi nordici e in Canada a partire venerdì 8 ottobre 2021, mentre per i fan al di fuori di questi Paesi il documentario sarà disponibile su MTV. In Italia andrà in onda su MTV (Sky canale 131 e insu NOW) venerdì 8 ottobre alle 21.10. Mentre su MTV Music (132 e 704 di Sky) sarà in premiere sempre lo stesso giorno alle ore 20.00 e in replica sabato 9 ottobre alle 21.10. Girato a Lisbona, in Portogallo, il documentario riprende le incredibili esibizioni teatrali della tournée dell’icona pop acclamata dal pubblico di tutto il mondo. Quest’esperienza intima e senza precedenti condurrà gli spettatori in un’avventura ...