I Puffi | arriva il reboot dello storico cartone animato

(Di giovedì 7 ottobre 2021) ISono pronti al debutto in Italia, I, gli amati personaggi di colore blu e poco più alti di tre mele, che tornano in tv dall’8 ottobre alle 20:00 su NickJr, in onda sul canale 603 di Sky. Gli amati personaggi del fumettista belga “Peyo” tornano con un colorato, in una nuovissima versione Computer-Generated dopo 40 anni dal primo esordio. Traendo spunto proprio dai mitici fumetti, la nuova serie, rivolta a tutta la famiglia, promette di adattarsi perfettamente ai tempi frenetici di oggi utilizzando un dialogo più vivace. Ilregalerà storie originali con gli amatissimi Grande Puffo, Puffetta e compagni, ma anche personaggi nuovi che animano il Villaggio. I nuovi “” saranno un contenitore esplosivo di avventure e umorismo! Iespandano la ...

