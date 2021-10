Advertising

CorriereQ : Gkn: Todde, procedura licenziamento non all’ordine giorno - iconanews : Gkn: Todde, procedura licenziamento non all'ordine giorno - fisco24_info : Gkn: Todde, procedura licenziamento non all'ordine giorno: 'Azienda assicura di ottemprare a quanto richiesto tribu… - DaniaFalzolgher : La viceministra Todde: 'Incontro al Mise a inizio ottobre, obiettivo mediazione' - AlfredsNobel : RT @HenryBrubaker2: Gkn, convocazione al Mise. La viceministra Alessandra Todde: 'L’obiettivo è esercitare quel ruolo di mediazione indispe… -

Ultime Notizie dalla rete : Gkn Todde

"Nell'ambito della negoziazione e identificazione di questo percorso" per lo stabilimentodi Campi Bisenzio, "l'azienda ha assicurato che non ha interesse ad attivare la procedura di ..., ...: "L'azienda non ha interesse ad attivare la procedura di licenziamento""Nell'ambito della negoziazione e identificazione di questo percorso" per lo stabilimento Gkn di Campi Bisenzio, "l'azienda ha assicurato che non ha interesse ad attivare la procedura di licenziamento ...Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha partecipato alla riunione indetta presso il Mise per la vertenza Gkn. “Sono contento, si è aperto uno spiraglio concreto per la trattativa – ha dic ...