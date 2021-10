Elisabetta Canalis su Emma Marrone: “Il suo uomo ideale è mio marito” (Di giovedì 7 ottobre 2021) La risposta di Elisabetta Canalis su Emma Marrone ha lasciato un po’ di stucco ma le due artiste sono amiche, non c’è niente di negativo nelle parole dell’ex velina. E’ tutto semplicemente vero e la Canalis l’ha confidato a Vite da copertina. E’ stato Santo Pirrotta a lanciare la palla parlando di Emma Marrone. Da un argomento all’altro, temi importanti e più leggeri c’è stato anche spazio per una curiosità. Elisabetta ed Emma si conoscono bene, sono amiche e si sono incontrate più volte a Los Angeles, a casa Perri – Canalis. Ovvio che Ely sappia chi potrebbe essere l’uomo ideale della cantante salentina ma nessuno si aspettava il nome di suo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 7 ottobre 2021) La risposta disuha lasciato un po’ di stucco ma le due artiste sono amiche, non c’è niente di negativo nelle parole dell’ex velina. E’ tutto semplicemente vero e lal’ha confidato a Vite da copertina. E’ stato Santo Pirrotta a lanciare la palla parlando di. Da un argomento all’altro, temi importanti e più leggeri c’è stato anche spazio per una curiosità.edsi conoscono bene, sono amiche e si sono incontrate più volte a Los Angeles, a casa Perri –. Ovvio che Ely sappia chi potrebbe essere l’della cantante salentina ma nessuno si aspettava il nome di suo ...

Advertising

lillydessi : Elisabetta Canalis, la tuta in pizzo su Instagram che vorremmo tutte - DiLei - LALAZIOMIA : Vedo non vedo: Elisabetta Canalis in pizzo fa impazzire Instagram, che FOTO! - sportli26181512 : Vedo non vedo: Elisabetta Canalis in pizzo fa impazzire Instagram, che FOTO!: Conduttrice sull'8 di Vite di Coperti… - cmdotcom : Vedo non vedo: #ElisabettaCanalis in pizzo fa impazzire #Instagram, che FOTO! - FilippoCarmigna : Elisabetta Canalis: 'L'uomo ideale di Emma Marrone? Mio marito' -