Convince una 17enne e una donna a entrare nella sua auto, poi le stupra: condannato a 17 anni di carcere (Di giovedì 7 ottobre 2021) Uno stupratore autore di violenze sessuali avvenute nel 2014 e nel 2017 dovrà passare in prigione molti anni e sarà iscritto nel registro degli autori di reati sessuali per il resto della sua vita Un uomo che ha violentato un'adolescente ed una donna è stato tratto in arresto mettendo fine al loro incubo dopo anni L'articolo NewNotizie.it.

