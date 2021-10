Clarissa Selassié rivela ad alcuni coinquilini dei segreti del passato di Lulù

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Lazione diNella serata di ieri al GF Vipsi è ritrovata a chiacchierare in stanza blu con. La ragazza ha confidato ai compagni di essere preoccupata per sua sorella Lucrezia e la situazione che lega quest’ultima a Manuel Bortuzzo. Tra una confidenza e l’altra, però, la ragazza L'articolo proviene da Novella 2000.

Lulù è stata violentata?fa una confessione choc Lei ogni piccolo problema lo butta sugli altri e non va bene. L'incontro con Piera? L'ha fatto qualche volta, qualche volta l'ha fatto? fuori ...Lulùcontinua ad essere in crisi per il rapporto che ha con Manuel Bortuzzo . Adesso anche le sorellee Jessica le hanno consigliato di mollare un po' la presa e di non pretendere sempre ...