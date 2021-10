Spoiler Il Paradiso delle Signore, torna Dante e Adelaide potrebbe andare negli USA (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Clamorosi ritorni nei prossimi mesi ne Il Paradiso delle Signore. Subito dopo il periodo natalizio, un personaggio non certo apprezzato dai fan di questa rinomata daily soap di Rai 1, si rifarà vivo. A rimettere piede a Milano sarà Dante Romagnoli, ossia lo spasimante di Marta Guarnieri. Ma quale sarà la ragione che spingerà Dante a ritornare al Paradiso delle Signore? C'entra per caso Marta? Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, prossimamente tornano altri 3 personaggi Tra qualche settimana, Cosimo Bergamini rispunterà, tornando ad arricchire le nuove trame de Il Paradiso delle Signore. L'uomo, ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Clamorosi ritorni nei prossimi mesi ne Il. Subito dopo il periodo natalizio, un personaggio non certo apprezzato dai fan di questa rinomata daily soap di Rai 1, si rifarà vivo. A rimettere piede a Milano saràRomagnoli, ossia lo spasimante di Marta Guarnieri. Ma quale sarà la ragione che spingeràa rire al? C'entra per caso Marta? Anticipazioni Il, prossimamenteno altri 3 personaggi Tra qualche settimana, Cosimo Bergamini rispunterà,ndo ad arricchire le nuove trame de Il. L'uomo, ...

