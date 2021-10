Sondaggio: secondo il 56% dei votanti la Spagna sarebbe andata in finale di Nations League (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sondaggio: Italia-Spagna: secondo voi, chi andrà in finale di Nations League? Spagna (56%) Italia (44%) Foto: Twitter Spagna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021): Italia-voi, chi andrà indi(56%) Italia (44%) Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ilfoglio_it : Come hanno votato giovani, anziani, laureati e operai? Il voto è stato espresso per premiare il candidato o il part… - AquilottoEddy : Stasera niente sondaggio solo pagelle ?????? Solo Chiellini per come è entrato nel secondo tempo, Chiesa per l'assist… - osporconatore : @catlatorre Prova a raccogliere le firme x la Zan… secondo un nuovo sondaggio il 6.987.082% degli italiani la voterebbero - pierremele70 : RT @SBidimedia: ????Sondaggio BiDiMedia ???Ottobre ?? PD primo partito al 20,6% ?? FDI secondo un punto sotto ?? Terza per consensi la Lega (19,… - ve10ve : RT @SBidimedia: ????Sondaggio BiDiMedia ???Ottobre ?? PD primo partito al 20,6% ?? FDI secondo un punto sotto ?? Terza per consensi la Lega (19,… -