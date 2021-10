Pane di Monreale venduto in strada in cattivo stato, sequestri a Palermo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Pane di Monreale e biscotti venduti in strada tra la sporcizia e lo smog. Scatta il sequestro delle Fiamme Gialle. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato in diversi interventi oltre 40 Kg di prodotti da forno, venduti in strada. I sequestri sono avvenuti in Corso Calatafimi, Via F. Paolo Perez, Corso Tukory e via Filippo Cordova. I prodotti alimentari erano in cattivo stato di conservazione. In particolare, venditori abusivi, privi di qualsiasi autorizzazione amministrativa e sanitaria, esponevano per la vendita su diversi banchetti Pane e biscotti privi di involucri protettivi ed esposti alla polvere. Si tratta per lo più del Pane spacciato per Pane di Monreale. Le Fiamme ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 6 ottobre 2021)die biscotti venduti intra la sporcizia e lo smog. Scatta il sequestro delle Fiamme Gialle. La Guardia di Finanza diha sequestrato in diversi interventi oltre 40 Kg di prodotti da forno, venduti in. Isono avvenuti in Corso Calatafimi, Via F. Paolo Perez, Corso Tukory e via Filippo Cordova. I prodotti alimentari erano indi conservazione. In particolare, venditori abusivi, privi di qualsiasi autorizzazione amministrativa e sanitaria, esponevano per la vendita su diversi banchettie biscotti privi di involucri protettivi ed esposti alla polvere. Si tratta per lo più delspacciato perdi. Le Fiamme ...

