salvione : Napoli, Politano cambia agente: ora è con Giuffredi - sportli26181512 : #Napoli, #Politano cambia agente: ora è con Giuffredi: Il comunicato dell’agenzia, che ha già sotto contratto Mario… - cn1926it : UFFICIALE – #Politano cambia agente, si affida a Giuffredi - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: L’esterno offensivo del #Napoli Matteo #Politano cambia agente e si affida a Mario Giuffredi, procuratore già di Mario Rui… - claudioruss : L’esterno offensivo del #Napoli Matteo #Politano cambia agente e si affida a Mario Giuffredi, procuratore già di Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Politano

Cambio di agente per Matteo. L'esterno delha lasciato la procura di Davide Lippi e si è legato ufficialmente a quella di Mario Giuffredi , che proprio nella squadra azzurra cura già gli interessi di Mario Rui e ...Ecco il comunicato della stessa agenzia: 'In data odierna Mario Giuffredi ufficializza che il calciatore Matteo, nato a Roma il 03/08/1993 e militante nella S. S. C., è entrato a far ...Il comunicato dell’agenzia, che ha già sotto contratto Mario Rui e Di Lorenzo: “Speriamo che questo connubio sia foriero di successi” ...Cambio di procuratore per Matteo Politano. L'attaccante del Napoli che da qualche settimana ha lasciato la Reset di Davide Lippi ha deciso di passare.