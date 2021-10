Mbappé - Psg: 'Può cambiare tutto dal giorno alla notte' (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'affare Mbappé - Psg continua ad alimentare polemiche e speculazioni. Stavolta a dire la sua è la mamma del campione francese, Fayza Lamari. "Attualmente stiamo parlando con il Psg di un possibile ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'affare- Psg continua ad alimentare polemiche e speculazioni. Stavolta a dire la sua è la mamma del campione francese, Fayza Lamari. "Attualmente stiamo parlando con il Psg di un possibile ...

Mbappè rinnova col PSG? L'indiscrezione della mamma Kylian Mbappè potrebbe rinnovare con il PSG: arriva l'indiscrezione della mamma del talento francese La situazione di Mbappè al Paris Saint Germain è molto complicata. L'attaccante francese ha infatti rivelato di aver chiesto la cessione in ...

