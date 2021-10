La Spagna firma la vendetta | l’Italia ko dopo 37 partite | Luis Enrique in finale di Nations League

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Nazionale italiana ritrova la sconfitta37, è stato un percorso eccezionale per la squadra di Roberto Mancini cha ha portato al successo a Euro 2021. Gli azzurri non sono stati in grado di superare ladi, la partita è stata condizionata da alcuni episodi.i fischi a Donnarumma, inizia la partita ed è di marca ospite. Vantaggio dellacon un gol di Ferran Torres. La reazione delè immediata, due grandi occasioni per i padroni di casa: prima il palo di Bernardeschi, poi il gol divorato da Insigne. Al 42? l’episodio che indirizza definitivamente il match, espulsione per il difensore Bonucci, poi il raddoppio ancora di Ferran Torres. Nella squadra di Mancini la riapre con ...

Al 78' Donnarumma è prodigioso su Marcos Alonso e all'83' Pellegriniil gol della bandiera azzurro , finalizzando una lunga corsa, palla al piede, di Chiesa. Lariesce però a evitare ...... Bonucci espulso fa esplodere i socialL'Italia è sotto di due gol all'intervallo nella semifinale di Nations League contro la. Ferran Torres per il momentola doppietta che spedisce gli ...La Nazionale italiana ritrova la sconfitta dopo 37 partite, è stato un percorso eccezionale per la squadra di Roberto Mancini cha ha portato al successo a Euro 2021. Gli azzurri non sono stati in grad ...L'Italia perde 2-1 a San Siro: doppietta di Ferran Torres, gli Azzurri in 10 (Bonucci espulso) accorciano con Pellegrini, ma in finale ci vanno le Furie Rosse.