La Spagna ci batte a casa nostra, dopo 37 partite i campioni d'Europa tornano a perdere (Di mercoledì 6 ottobre 2021) dopo più di tre anni e dopo 37 partite, si ferma la cavalcata che ha portato l'Italia a una crescita esponenziale fino alla vittoria degli Europei. La Nazionale torna a conoscere la sconfitta e lo fa in casa (dopo quasi cinque anni dall'ultima volta, c'era ancora Ventura), cedendo contro la Spagna che a San Siro, a casa nostra, passa 1-2 meritandolo. Gli azzurri escono a testa alta, ma devono fare mea culpa per un approccio negativo, per l'espulsione di Bonucci corretta anche se fiscale, per un secondo gol iberico arrivato oltre il minuto di recupero e per una disattenzione di Bastoni. Altre volte a Euro 2020 e nel corso di questa gestione Mancini gli episodi ci hanno sorriso: partite girate per una giocata, vittorie ai rigori (proprio ...

il_Terz : Spagna batte Italia Gigio sull’orlo di un crollo emotivo Bonucci espulso Il_Terz stanotte: - rtl1025 : ?? La Spagna batte l'Italia 2-1 nella semifinale di #NationsLeague e si qualifica alla finale. I gol nel primo temp… - eheeheeehehehe : La Spagna batte l'Italia nella Semifinale dell'Europeo a Wembley e si qualifica per la finale di Euro 2020. - Swaffle_7 : La Spagna batte l'Italia al Bernabeu e va in finale di Nations League - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #Spagna in vantaggio: #Torres batte #Donnarumma, 1-0 VIDEO #NationsLeague #ItaliaSpagna -