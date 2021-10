Gabrio Landi | chi è il corteggiatore di Andrea Nicole a Uomini e Donne 2021 | età | origini | carriera | figlio | Instagram

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si chiamail giovane affascinante ragazzo che ha fatto il suo ingresso nello studio diper corteggiare la tronista. Lei, come già noto, aveva iniziato una frequentazione con Ciprian ma ha stupito tutti decidendo di voler dare auna possibilità. Ma chi è? Da dove viene? Cosa fa nella vita? Scopriamo tutto suldi: chi è, età,è nato in Russia, in una famiglia che non gli ha reso i primi anni di vita molto facili. La città di nascita è Volgograd, vecchia Stalingrado e lì non ha bellissimi ricordi. ...

è uno dei corteggiatori di Andrea Nicole, tronista nell'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne. Il racconto del suo passato ha colpito tutti. Conosciamolo meglio. Chi è è nato in Russia , a Volgograd , la vecchia Stalingrado. Non ha vissuto un' infanzia facile, i suoi ricordi partono dai quattro anni e non sono per niente felici. I suoi genitori ... La seconda conoscenza la tronista la sta costruendo con, un corteggiatore dal passato burrascoso.