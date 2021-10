Elezioni, Zingaretti: “Si conferma giusta l’ispirazione unitaria del Pd” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA – “Sono circa due anni, dall’irrompere del Covid, che gli italiani chiedono alla politica un orientamento e delle scelte chiare sulle questioni più importanti che li riguardano: la loro esistenza concreta, la salute, il lavoro, il futuro dei loro figli e delle loro comunità. Non c’è dubbio: chi ha saputo meglio rispondere a queste domande è stato il Pd, la sua delegazione al governo e, seppure in forma diversa, l’insieme delle forze del nuovo centrosinistra. La nostra vittoria in questa tornata elettorale è molto figlia di questo”. Così il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, ex segretario del Partito Democratico. “Si conferma giusta l’ispirazione unitaria del Pd, che ha puntato nuovamente a costruire un sistema di alleanze aperto e competitivo e una unità interna che si è rafforzata in questi ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA – “Sono circa due anni, dall’irrompere del Covid, che gli italiani chiedono alla politica un orientamento e delle scelte chiare sulle questioni più importanti che li riguardano: la loro esistenza concreta, la salute, il lavoro, il futuro dei loro figli e delle loro comunità. Non c’è dubbio: chi ha saputo meglio rispondere a queste domande è stato il Pd, la sua delegazione al governo e, seppure in forma diversa, l’insieme delle forze del nuovo centrosinistra. La nostra vittoria in questa tornata elettorale è molto figlia di questo”. Così il governatore del Lazio Nicola, ex segretario del Partito Democratico. “Sidel Pd, che ha puntato nuovamente a costruire un sistema di alleanze aperto e competitivo e una unità interna che si è rafforzata in questi ...

francosechi11 : @GiovanniToti @MediasetTgcom24 Tu ormai non rappresenti più l’elettore di centro destra che si barcamena contro la… - cialtronix : @Jacknero62 Zingaretti e Renzi gli avevano garantito che pure loro volevano le elezioni... - IaconiBiagio : Mi pare sia lo stesso coglione che si fido' di Zingaretti che gli promise elezioni e non l'accordo con i 5merde qua… - theskindesigner : RT @romatoday: Verso il ballottaggio al comitato Gualtieri: i silenzi, gli applausi, il 'fantasma' di Zingaretti e il bisticcio con i croni… - collecasati : @jacopo_iacoboni avessero dato la spallata a Zingaretti quando si trovò senza maggioranza in consiglio regionale do… -