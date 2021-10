E' morto Massimo Wilhelm | padre del nostro collega Paolo | le condoglianze della redazione

Advertising

contigiu : @FmMosca @Master2001_3 Conosco centinaia di persone vaccinate e nessuno ne è morto al massimo qualche linea di febb… - brius : RT @LaStampa: Chi era Massimo Gandolfi, l’operaio della Docks Lanterna morto di tumore a 52 anni - forblondie : RT @64Mgg: Il cane, quando mio figlio torna è l'unico a cui obbedisce. È un cane cresciuto in un branco, chi arrivava prima, mangiava. Ancp… - AlexanderLandSp : RT @64Mgg: Il cane, quando mio figlio torna è l'unico a cui obbedisce. È un cane cresciuto in un branco, chi arrivava prima, mangiava. Ancp… - LEOREDBARON : RT @64Mgg: Il cane, quando mio figlio torna è l'unico a cui obbedisce. È un cane cresciuto in un branco, chi arrivava prima, mangiava. Ancp… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Massimo

TargatoCn.it

Si è spento a 75 anni, a Torrazza Piemonte, in provincia di Torino,Wilhelm, padre del nostro collega di Radio Mediaset, Paolo Wilhelm. Cronista sportivo, in particolare di calcio, ha lavorato per diversi anni a Radio SuperLecco e TSL. La notizia della ...Emilio Giletti ènel 2020 all'età di 90 anni e ha lasciato un vuoto nel cuore del conduttore ... ma la perdita di mio padre mi ha fatto sentire solo.' A distanza di tempoGilletti guarda ...Si è spento a 75 anni, a Torrazza Piemonte, in provincia di Torino, Massimo Wilhelm, padre del nostro collega di Radio Mediaset, Paolo Wilhelm. Cronista sportivo, in particolare di calcio, ha lavorato ...Massimo Giletti racconta il dolore per la perdita del padre in un'intervista e fa alcune confessioni su di sé e sul suo lavoro ...