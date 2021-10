Biglietti per lo stadio da imprenditore, il Csm “sanziona” il pm D’Onofrio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Biglietti per assistere alla partita Juve Napoli per sé e la propria scorta con relativo pernottamento a Torino ricevuti da un imprenditore . E la frase (a suo dire scherzosa) «ti potrei far mandare la finanza» rivolta al titolare di un cantiere navale, dove avrebbe usato una piccola imbarcazione e un gommone senza pagare nulla. Sono alcune delle vicende contestate dal Csm il pm di Avellino, Vincenzo D’Onofrio e che oggi gli sono costate il posto di procuratore aggiunto che ricopriva dal 2019. Con 18 voti a favore,2 contrari e 3 astensioni il plenum ha infatti deciso di non confermarlo nell’incarico, ritenendo che con queste condotte – al centro di un procedimento penale concluso con l’archiviazione e di accertamenti disciplinari che si dovrebbero definire a breve – si sia «incrinato il requisito ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino –per assistere alla partita Juve Napoli per sé e la propria scorta con relativo pernottamento a Torino ricevuti da un. E la frase (a suo dire scherzosa) «ti potrei far mandare la finanza» rivolta al titolare di un cantiere navale, dove avrebbe usato una piccola imbarcazione e un gommone senza pagare nulla. Sono alcune delle vicende contestate dal Csm il pm di Avellino, Vincenzoe che oggi gli sono costate il posto di procuratore aggiunto che ricopriva dal 2019. Con 18 voti a favore,2 contrari e 3 astensioni il plenum ha infatti deciso di non confermarlo nell’incarico, ritenendo che con queste condotte – al centro di un procedimento penale concluso con l’archiviazione e di accertamenti disciplinari che si dovrebbero definire a breve – si sia «incrinato il requisito ...

