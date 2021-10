Ajax, stagione finita per Stekelenburg: atteso il rientro di Onana dalla squalifica per doping (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Ajax è costretto a rinunciare a Marten Stekelenburg per il resto della stagione. Il portiere, così come comunicato dallo stesso club olandese, si dovrà sottoporre ad un intervento chirurgico all’anca. Guai per i biancorossi e per Ten Hag, che a questo punto aspetta il ritorno di Andrè Onana, squalificato per doping sino al 4 novembre. Sull’estremo difensore camerunense, come riportato dal Mundo Deportivo, sarebbe forte l’interesse del Barcellona oltre che dell’Inter. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’è costretto a rinunciare a Martenper il resto della. Il portiere, così come comunicato dallo stesso club olandese, si dovrà sottoporre ad un intervento chirurgico all’anca. Guai per i biancorossi e per Ten Hag, che a questo punto aspetta il ritorno di Andrèto persino al 4 novembre. Sull’estremo difensore camerunense, come riportato dal Mundo Deportivo, sarebbe forte l’interesse del Barcellona oltre che dell’Inter. SportFace.

