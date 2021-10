Valentina Nulli Augusti perseguitata da uno stalker | «È pazzo | mi dice cose turpi»

(Di martedì 5 ottobre 2021)è un volto ormai conosciuto nel panorama dello showbiz italiano; di recente la ex di Tommaso Eletti ha spiegato tramite Instagram stories di essereda una persona. Ma cosa è successo? Leggi anche: Gf Vip 6, dietroc’è Fabrizio Corona? «Lui le suggerisce cosa dire»...

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Nulli

Augusti si è sfogata tramite social per un hater che la starebbe perseguitando con i suoi messaggi privati. Argomenti trattatiAugusti: l'haterAugusti ...AUGUSTI LITE CON SOPHIE CODEGONI AL GF VIP/ "Donna imbarazzante" Sophie Codegoni: arriva il confronto con Lulù? In una puntata serale Sophie Codegoni aveva espresso la sua idea sul ...Valentina Nulli Augusti ha raccontato di essere perseguitata da uno stalker: leggi i dettagli all'interno dell'articolo!Valentina Nulli Augusti si è sfogata tramite social per un hater che la starebbe perseguitando con i suoi messaggi privati.